العام الدراسي ينطلق غدًا.. تعرف على الخريطة الزمنية

الجمعة، 16-10-2020
04:48 م
محمد الفايدي
يبدأ العام الدراسى الجديد
غدًا السبت وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتمتد مدة الدراسة الفعلية تمتد إلى 33 أسبوعًا، حيث يبدأ العام الدراسى غدا 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد
التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
وفيما يلي الخريطة الزمنية
:
حيث تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
و يبدأ الفصل الدراسي الأول 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير.
كما أن مدة أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسى الأول 93 يومًا.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو.
ومدة الدراسة الفعلية بالفصل الدراسى الثانى 96 يومًا.
فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير .
و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.
أما امتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ يوم السبت 29 مايو 2021.
كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.