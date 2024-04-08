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العالم الهولندي يحذر من زلزال قادم عنيف ويحدد موعده

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الإثنين، 08-04-2024 11:57 ص


حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من وقوع زلزال وشيك في الفترة بين 11 و13 إبريل الجاري.
ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في "إكس"، تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة. وتابع: "تأهبوا من 11 إلى 13 إبريل".
ووفقا لتحذير المعهد المتخصص فإنه يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 إبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 إبريل تقريبا.

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