الطلقة الثالثة.. شريف منير يطلق زوجته عارضة الأزياء المسيحية

الثلاثاء، 26-09-2023
12:34 م
تصدرت أخبار الوسط الفني في مصر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية بعد الإعلان الرسمي عن طلاق الفنان شريف منير
وزوجته الثانية لورا عماد.
أفادت وسائل إعلام أن هذا الطلاق هو الثالث والأخير بين الفنان شريف منير
ولورا عماد. وما يميز هذا الطلاق عن السابقين هو أنه جاء بناءً على طلب من الفنان شريف منير
نفسه، بينما كانت الطلاقين السابقين طلبتهما لورا.
نشرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير
- مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عقب إعلان الطلاق رسميا.
وظهرت طليقة شريف منير
، ترقص على أغنية أصل الدلع لـ الفنان بهاء سلطان، وعلقت على الفيديو بكوبليه من الأغنية قائلة: «مشي الهوا على كيفك».
من هي لورا عماد؟
لورا عبد الأحد، والمعروفة بلورا عماد، وُلدت في الأول من يناير عام 1972، وهي من الطوائف المسيحية. بدأت حياتها الفنية كعارضة إعلانات، إلا أنها دخلت عالم التمثيل بشكل مصادف بعد أن قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان الراحل سامي العدل، الذي أبدى إعجابه بجمالها وأدائها.
شريف منير
و لورا عماد
أول أعمال لورا عماد كان فيلم "البطل"، الذي قدمت فيه دورًا مع الفنان الكبير أحمد زكي، وتم عرضه في عام 1997. ومن ثم، شاركت في مسلسل "الرجل الآخر" مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999، ومثلت أيضًا في أفلام أخرى مشهورة مثل "سوق المتعة" عام 2000، و"أرض الخوف" عام 2000.
واختتمت لورا عماد مشوارها الفني بمشاركتها في فيلم "لو كان دا حلم" عام 2001، بعد زواجها من الفنان شريف منير
وإنجابها لابنتيها فريدة وكاميليا. بالرغم من ابتعادها عن الفن لمدة طويلة، عادت إلى الساحة الفنية من جديد من خلال مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، حيث أثبتت مهارتها وقوتها التمثيلية.