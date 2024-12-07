الطفل صاحب «تريند خاتم والدته»: كنت عايز أرد لها الجميل

السبت، 07-12-2024
04:02 م
قال الطفل عبدالواحد
الذي تصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بعد أن قرر أن تكون جائزة
المسابقة التي شارك بها خاتم ذهب لوالدته بدلًا من الحصول على هاتف محمول له، إنه أقدم على تلك الخطوة كـ«رد للجميل» لوالدته.
وأوضح عبدالواحد خلال استضافته ببرنامج «آخر اليوم» الذي تُقدمه سارة نخلة، أن والدته هي التي تصنع له كل شئ في حياته، وهو دائمًا ما كان يُريد أن يقدم لها أي شئ ردًا لجميلها له، ولكن لم يكن يعرف كيف يرد لها ذلك الجميل، لذلك عندما خيروه بين الفوز بهاتف محمول له أو خاتم ذهب لوالدته لفوزه في المسابقة، على الفور انتهز الفرصة واختار هدية لوالدته.
وتابع: «أي حاجة أنا بذاكرها بتكون مذكراها معايا، يعني مثلًا لما بنذاكر ساينس، الشيت اللي انا بذاكره بتكون مذكراه وحافظاه زيي بالظبط»، موضحًا أنه في اليوم التالي من انتشار مقطع الفيديو الخاص بالمسابقة، احتلفت مدرسته والعاملين بها به وتم تكريمه من مدير المدرسة.
وذكر عبدالواحد أنه يُساعد والدته في أعمال البيت قدر المُستطاع، قائلًا: «بساعدها على قد ما بقدر بس مش بعرف أساعدها إزاي فبحاول أراضيها أو اللي مثلًا تطلبه مني بعمله، هي دي بالنسبة لي المساعدة».
من جانبه، ذكرت والدته أنها لم تكن تتوقع أن يصدر منه هذا الفعل، ولكنه طفل حنون، مؤكدة أنه عادةً ما يُساعدها في أمور المنزل عندما تطلب منه ذلك.
يُذكر أنه خلال الفترة الماضية، انتشر إحدى حلقات البرامج العلمية
التي تُذاع عبر تطبيق «تيك توك»، وهى عبارة عن مسابقة حول المواضيع العلمية، وعند الفوز يحصل المتقدم على جائزة
ثمينة، ظهر بها عبدالواحد وتمكن من إجابة جميع الإسئلة التي طرحها عليه المذيع دون الوقوع في خطأ واحد، فخيره المذيع بين الفوز بهاتف محمول أو خاتم ذهب لوالدته، فاختار الآخير دون تردد.