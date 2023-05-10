"الطفلتين 12 عامًا وحامل".. خمسيني يعاشر طفلتين تهز بورسعيد





اتهمت أسرة طفلة (12 عامًا) موظف بنك في محافظة بورسعيد، باغتصاب طفلتين داخل منزله بمدينة بورفؤاد ما تسبب في حمل الطفلتين.

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مساء أمس، الطفلة "ر.م.ا" تبلغ من العمر 12 عامًا، في حالة سيئة، بادعاء تعرضها لاعتداء جنسي من آخر، فحُرر محضر بالواقعة وجرى التحري حول ملابساتها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من الكشف المبدئي عليها أنها حامل.

كما كشف مصدر مطلع أن جارًا لهم يسكن بمفرده في نفس الشارع بمدينة بورفؤاد يدعى "ا.ا" 51 عامًا، ويعمل موظف بنك، متهمًا باغتصاب الطفلة وطفلة ثانية في نفس عمرها - صديقة لها وجارة لها في نفس الشارع - كانتا تترددان منذ أن كان عمرهما 3 سنوات على منزل الموظف، بدعوى أنه رجل كبير ويعطف عليهما رغم أنه يسكن بمفرده في المنزل.

كما كشف المصدر أن إحدى الطفلتين اكتشفت أسرتها الواقعة منذ عدة أشهر ورفضت الإبلاغ خوفًا من الفضيحة رغم أنها حامل ووالدتها تحاول إخفاء الواقعة عن والدها، بينما الطفلة الثانية اكتشفت أسرتها الواقعة مؤخرًا بعد شعورها أعراض غريبة، فتاكد حملها.

حُرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتوصل إلى ملابسات الواقعة النهائية.