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الطبيب المعالج لشيرين: مخدرات منة شلبي تعدل المزاج وتشعرك بالسعادة

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شيرين ومنة
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الأحد، 27-11-2022 09:26 ص
كشف الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية الطب في جامعة القاهرة والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، أن المخدرات المضبوطة مع الفنانة منّة شلبي  في مطار القاهرة تعدّ من مشتقات الحشيش.

جاء ذلك بعد أن حاول فريق الدفاع القانوني عن الفنانة شلبي إثبات أن ما وجد معها "ليس نباتاً مخدّراً صريحاً".
وأضاف عبد المقصود في تصريحات إعلامية "حسب خبرتي أن مثل هذه الأنواع من المخدرات تباع بحرية ودون قيود أو تجريم في بعض الولايات الأمريكية، في حين تجرّمها ولايات أخرى.
كما أنها مجرمة قانونا في مصر، ووجودها مع الفنانة يعد جريمة حيازة مواد غير مشروعة ومخالفة، لأنها مدرجة في جدول المخدرات".
ولفت إلى أن هذه المضبوطات تؤثر على الجهاز العصبي والذاكرة، وتعطي نوعا من النشوة المؤقتة، كما أنها تشوش الرؤية، وتغير من الألوان.

كذلك أوضح عبد المقصود أن تعاطي هذه الأنواع يؤدي لتعديل المزاج والشعور بالسعادة والفرحة والبهجة تماماً كأنواع الشوكولاتة المحشوة بالحشيش، مضيفا أن أكياس الماريجوانا التي ضبطت أيضا بحوزة الفنانة تعد من مشتقات الحشيش.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه.
 

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