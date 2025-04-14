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الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة أجنبية: كانت عايزة ترقع غشاء البكارة

الإثنين، 14-04-2025 11:35 ص

 

اتهمت سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية "ألمانيا"، طبيب نساء وتوليد بالتحرش بها داخل عيادته وحررت محضرا ضده بقسم شرطة العمرانية.

أجنبية تتهم طبيب نساء بالتحرش بها

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالتحرش بها، ومحاولة هتك عرضها داخل العيادة ملكه الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال الطبيب أنكر الواقعة وأفاد أن المبلغة طلبت منه إجراء عملية مشبوهة "ترقيع غشاء البكارة"، وعند رفضه قامت بنهره وقامت بالابلاغ بتحرشه بها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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