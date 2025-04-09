الضحية مات.. تفاصيل حادث دهس نجل الفنان محسن منصور لعامل في أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة في حادث مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات سيارة يقودها "أ م."، نجل الفنان "محسن منصور"، بمنطقة 6 أكتوبر.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه يُدعى محمود عبدالمجيد، 30 عامًا، يعمل سبّاكًا، وكان في طريقه للخروج من أحد المواقع الإنشائية داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر، حيث كان يؤدي عمله وقت وقوع الحادث.

وخلال عبوره الطريق مترجلًا، وبحسب التحريات، صدمته سيارة ملاكي كان يقودها نجل الفنان، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، بوقوع حادث تصادم في نطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم العثور على جثة الشاب.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال شهود العيان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم، مع استمرار استكمال باقي إجراءات التحقيق، والتي تشمل فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، والتقارير الفنية الخاصة بالحادث، للوقوف على كافة ملابساته.