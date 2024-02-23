السبت 24 فبراير 2024
توقيت مصر 01:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سامح شكري عن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني: خطير ويُنذر بأزمة إقليمية ودولية

الصين: من حق الفلسطينيين "اللجوء إلى الكفاح المسلح"

حذف أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب من يوتيوب بعد اتهامات اقتباسها

بعد زواج أبو أولادها.. غادة عادل : مستعدة أتجوز بشرط

الزمالك يكشف مفاجأة جديدة في ملف رحيل إمام عاشور إلى الأهلي

بعد طلاقها من مجدي الهواري.. غادة عادل تكشف شروطها للزواج مرة أخرى

ميدو يوجه رسالة لـ حسام حسن بعد تعرضه لوعكة صحية

5 أطعمة لا يجب وضعها في الخلاط.. تؤدي إلى كارثة....تفاصيل

لطمت على وجهها وأبكت منة شلبي فما السبب

«هدية شخصية» من الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية.. ماذا أهداه؟

الصين: من حق الفلسطينيين "اللجوء إلى الكفاح المسلح"

BB1iHuRF
المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين
الجمعة، 23-02-2024 01:23 م نسمه عبد الوهاب
اعتبرت الصين أن من حق الفلسطينيين "اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، وذلك في جلسة أمام محكمة العدل الدولية.
وجاءت تعليقات المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين، الخميس، في اليوم الرابع من جلسات الاستماع أمام المحكمة، بشأن طلب إصدار رأي استشاري غير ملزم يخص سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وقال المسؤول الصيني: "في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية".

واستشهد ما بأمثلة لـ"أشخاص مختلفين حرروا أنفسهم من الحكم الاستعماري من خلال المقاومة المسلحة"، وأوضح وجهة نظره بأن "أعمال العنف ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين ليست إرهابا بل هي بالأحرى كفاح مسلح مشروع".
وتابع أمام محكمة العدل الدولية: "تعترف العديد من القرارات الأخرى بشرعية النضال بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح من قبل الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي لتحقيق حق تقرير المصير".

إقرأ ايضا

237836

سامح شكري عن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني: خطير ويُنذر بأزمة إقليمية ودولية

elaosboa86125

حذف أغنية "كدابة" لـ حسام حبيب من يوتيوب بعد اتهامات اقتباسها

BB1iI1lR

بعد زواج أبو أولادها.. غادة عادل : مستعدة أتجوز بشرط

أخبار متعلقة

BB1izMEr

«هدية شخصية» من الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية.. ماذا أهداه؟

IMG-20240211-WA0009

عمرو أديب: "اللي هيحشر الفلسطينيين أمام الجيش المصري بيلعب في عداد عمره"

BB1i4eGW

الهلال الأحمر يؤكد.. "نهاية حزينة" للطفلة هند رجب في غزة

IMG-20240204-WA0004

نضال الأحمدية ترفض ارتداء الكوفية الفلسطينية: لم تعد لها قيمة