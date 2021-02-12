الجمعة، 12-02-2021
08:01 م
محمود فؤاد
قررت الصين
حجب موقع بي بي سي
على خلفية قيام الأخير ببث تحقيق كشف فيها عن انتهاكات وصفت بالمروعة في حق نساء من الأقلية الأويغور
ية المسلمة.
وقالت الهيئة الصين
ية المنظمة للإعلام في بيان إنها لن تسمح لـ بي بي سي
بمواصلة البث في الصين
ولا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث.
ويأتي هذه الإجراء الصين
ي بعدما بثت محطة بي بي سي
يوم 3 فبراير الجاري تحقيقا وثق روايات مروعة عن عمليات تعذيب وعنف جنسي تعرضت له نساء إيغوريات ومن الأقلية المسلمة في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ .
من جهتها قالت الحكومة البريطانية إن الصين
تمارس رقابة مرفوضة لوسائل الإعلام. ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قرار وقف بث المحطة بأنه "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام".