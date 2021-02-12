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الصين تحجب "بي بي سي" بعد بثه تقريرا لانتهاكات بحق النساء الإويغوريات

الصين تحجب "بي بي سي"
الصين تحجب "بي بي سي"
 
الجمعة، 12-02-2021 08:01 م محمود فؤاد
قررت الصين حجب موقع بي بي سي على خلفية قيام الأخير ببث تحقيق كشف فيها عن انتهاكات وصفت بالمروعة في حق نساء من الأقلية الأويغورية المسلمة.

وقالت الهيئة الصينية المنظمة للإعلام في بيان إنها لن تسمح لـ بي بي سي بمواصلة البث في الصين ولا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث.

ويأتي هذه الإجراء الصيني بعدما بثت محطة بي بي سي يوم 3 فبراير الجاري تحقيقا وثق روايات مروعة عن عمليات تعذيب وعنف جنسي تعرضت له نساء إيغوريات ومن الأقلية المسلمة في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ .

من جهتها قالت الحكومة البريطانية إن الصين تمارس رقابة مرفوضة لوسائل الإعلام. ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قرار وقف بث المحطة بأنه "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام".
 

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