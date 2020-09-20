الصحة: 642 متطوعًا تقدموا لاختبار لقاح «كورونا» حتى الآن
كورونا
الأحد، 20-09-202011:41 مالمصريون ـ متابعات
قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن عدد المتقدمين لاختبار لقاح كورونا وصل إلى 642 متطوعا من بينهم 332 متطوعا استوفوا الشروط التي حددتها الوزارة ومن بينها عدم الإصابة بأي مرض مزمن.
وتابع كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «عدد المتطوعين حتى الآن ليس منخفضا ونعمل على رفع درجة الوعي لدى المواطنين عبر المنصات الإعلامية بأهمية اختبار اللقاح»، مشيرا إلى أن عدد المتطوعين المطلوب يصل إلى 6 آلاف متطوع.
وأشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية لاختبار لقاح كورونا انتهت وبدأت المرحلة الثالثة في الوقت الراهن، لافتا إلى أنه يتم التواصل مع المتطوع لمدة 21 يوما هاتفيا وحال عدم حدوث أعراض جانبية يتناول الجرعة الثانية، مع قياس معدل نسبة الأجسام المضادة على مدار عام.