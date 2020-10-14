"الصحة": توقعات بزيادة معدلات الإنجاب بعد انتهاء كورونا

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الأربعاء، 14-10-2020 12:09 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إنه من المتوقع أن نصل لـ114 مليون نسمة وحتى 117 مليونًا بحلول عام 2025، مضيفا أنه لابد أن يستشعر المواطن بالأزمة السكانية.
وأضاف "توفيق"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاستراتيجية التي تم وضعها كانت تتوقع الوصول لـ111 مليونًا في عام 2030، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بعد عامين أو 3 وبعد انتهاء أزمة كورونا زيادة معدل المواليد مجددًا.
وأوضح نائب وزير الصحة، أن وزارة الصحة تكثف حاليا حملات التوعية بتنظيم الأسرة، في ظل أهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن زيادة الوعي بالتعليم خاصة بين الفتيات يقلل معدلات الإنجاب كما يساهم عمل الإناث في تقليلها كذلك.
وأكد أن الميزانية المرصودة لتنفيذ الخطط السكانية ومواجهة أزمة الزيادة السكانية، 240 مليون جنيه موزعة على عدد من الوزارات.
 

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