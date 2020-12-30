الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 23:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

من شابه أباه فما ظلم.. نجل "أبو تريكة" يبدع بتسجيل 3 أهداف

شاهد.. لن تتخيل شكل الشيخ حسن صالح في فيديو قديم أثناء تلاوته القرآن

النائب العام يغلق قضية ريجيني لعدم التوصل إلى الفاعل

يسرا تكشف آخر تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا

معلومات مثيرة عن الصورة التي هزت الجميع في تفجيرات مطار عدن

إجراء مصري هام بشأن مقتل المعلم المصري في السعودية

بيان ناري من السعودية بشأن انفجار عدن

عفاف رشاد.. تزوجت «السبكي» وخلعت الحجاب لأغرب سبب

أول صور لضحايا استهداف مطار عدن

ADS
 

الصحة تنذر هؤلاء الأشخاص.. أنتم قريبون من الموت

وزيرة الصحة
الصحة
 
الأربعاء، 30-12-2020 08:31 م أحمد سالم
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ان الإحصائيات ثبتت أن المدخنين الذين بدأوا في تدخين السجائر خلال فترة المراهقة واستمروا في التدخين لـ ٢٠ عامًا يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تداول منشور غير صحيح يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر، كما يتداول رقم غير صحيح للدعم الطبي.

وأوضحت الوزارة، ان هذا المنشور لا يمت بصلة لوزارة الصحة المصرية، كما أن الوزارة تؤكد للمواطنين أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو ١٠٥.
 

إقرأ ايضا

5fc52b91423604787e7f760b

النائب العام يغلق قضية ريجيني لعدم التوصل إلى الفاعل

الإعلامي أحمد موسى

هكذا وصف أحمد موسى عام 2020

2291884_1464674875

عفاف رشاد.. تزوجت «السبكي» وخلعت الحجاب لأغرب سبب

أخبار متعلقة

ارشيفية

الصحة تطالب بعمل المسحة بسرعة في هذه الحالة

هالة-زايد-1600x1000

الصحة تكشف عن تحرك جديد بعد زيادة إصابات "كورونا"

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن ظهور مرض غامص بالهند

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

بيان من الصحة بشأن فحص ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

الزمالك

عمرو زكي يهاجم التحكيم بعد خروج الزمالك من كأس مصر