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الصحة تكشف نتائج صادمة عن حملات تحديد النسل

الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
صحة
 
الجمعة، 20-11-2020 07:39 م أحمد سالم
كشف الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، تفاصيل مدي فعالية حملات التوعية لتنظيم النسل.

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" عبر قناة "دي إم سي": "نتيجة حملات التوعية لتنظيم النسل محدودة لأن هذه الحملات يعيبها عدم الاستمرارية فهي في الأغلب موسمية".

ونوه نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إلى أن حملات التوعية لتنظيم النسل غير متفقة وتتغير فكرتها كل مرة عن سابقتها، لذلك لا بد من عمل خطة توعوية على كل المستويات، ونشرها في وسائل الإعلام والقنوات.

ولفت إلى أن الخطة اللازمة لتدشين الحملة التوعوية موجودة، لكن آلية التنفيذ على أرض الواقع بها بعض الصعوبات، نظرًا لعدم اتحاد قنوات الانتشار في وقت واحد.
 

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