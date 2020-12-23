الأربعاء، 23-12-2020
09:21 م
الطيب حسين
كشفت وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد
اليوم الأربعاء، عن تحرك بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزيرة إن مصر تعمل على زيادة إمداداتها من لقاحات فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة.
وأضافت أن البلاد وقعت عقدا للحصول على لقاحات طورتها المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم) في الرابع من ديسمبر وتتوقع تسلم مزيد من اللقاحات بعد استلام الدفعة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
وتابعت أن الطواقم الطبية والمصابين بأمراض مزمنة ستكون لهم الأولوية، دون أن تذكر تفاصيل عن كمية اللقاحات أو الإطار الزمني.