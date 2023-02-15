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الصحة تكشف عن التحاليل المطلوبة قبل الزواج وسعرها

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متحدث الصحة
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الأربعاء، 15-02-2023 12:20 م

 

 

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف من فحوصات ما قبل الزواج هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمقبلين على الزواج قبل عقد القران.

 

وشدد في منشور توعوي على أن تلك الفحوصات ليست جديدة، وإنما إلزامية منذ عام 2008 بموجب قرار وزير الصحة حينها، وقرار وزارة العدل أيضًا، والذي اشترط إبراز شهادات الفحوصات قبل إتمام إجراءات الزيجة.

 

وجرى إضافة مجموعة من الفحوصات المعملية مثل: الالتهاب الكبدي الوبائي A-B، ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ومُعامل rh، وفصائل الدم، والسكر، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السمنة، ونسبة الهيموجلوبين، إضافة إلى فحص وراثي يتعلق بمرض فقر الدم المنجلي.

 

وشدد على ضرورة التوجه إلى مراكز أو وحدات الرعاية الأساسية المتواجدة في جميع المحافظات لإجراء الفحوصات المطلوبة.

 

ولفت إلى أنه خلال مبادرة الرئيس لفحص ما قبل الزواج، يتم تقديم مشورة خاصة بالإرشاد النفسي والاجتماعي بهدف تدريب الزوجين على حل المشاكل الزوجية وتدريبهم على التعامل مع ضغوط الحياة الزوجية، واحترام الأعراف والتقاليد الداعمة للأسرة.

 

وعن أسعار فحوصات ما قبل الزواج، أشار متحدث الصحة إلى أن إجمالي الفحوصات المعملية المضافة لا تتجاوز 180 جنيهاً، وهي بسعر التكلفة.

 

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