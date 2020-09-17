الخميس، 17-09-2020
10:53 م
قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة
إن تسجيل المتطوعين
لتجربة لقاح كورونا
، وصل لحوالي 500 شخص بينهم 300 شخص ينطبق عليهم الشروط.
وأضاف إيهاب كمال، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نحتاج إلى 6000 شخص بمصر لتطبيق الدراسة التي يشترك بها 4 دول عربية، الإمارات، البحرين، الأردن ومصر، موضحا أن بعد تسجيل المتطوع على موقع الوزارة، يتم فحصه والتأكد من أنه مطابق للمعايير، مع خلوه من الإصابة بفيروس كورونا
.
وناشد المواطنين للدخول على موقع الوزارة وتسجيل بياناتهم نظرا لأنها في لصالح الدولة، وكل الفئات الأكثر عرضة لفيروس كورونا
، لافتًا إلى أن يتم التواصل معهم من قبل غرفة الأزمات مباشرة مقيدا أنهم في حاجة لزيادة أرقام المتطوعين
على الموقع، حتى يكتمل عدد المتطوعين
الذين تنطبق عليهم الشروط.