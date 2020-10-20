"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الثلاثاء، 20-10-2020
01:04 ص
المصريون ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة
والسكان، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا
من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة
العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.
وذكر «الوزارة» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا
المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و6130 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة
والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا
المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا
المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.