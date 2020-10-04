الأحد 04 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بريطانيا تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

مستشار الرئيس ينفي رسالة صوتية منسوبة له تحذر من لقاح الإنفلونزا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

ماذا قال السيسي بشأن التخفيف على المواطنين؟

الخارجية تصدر تحذيرات هامة للمصريين بالخارج

طبيب «ترامب» يكشف عن تطورات حالته الصحية

البرهان عن اتفاقية السلام : لا حرب بعد اليوم

صدمة قوية لموسيماني بعد توليه تدريب الأهلي

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا
كورونا
 
الأحد، 04-10-2020 12:26 ص المصريون ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج  131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و 5970 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

إقرأ ايضا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس ينفي رسالة صوتية منسوبة له تحذر من لقاح الإنفلونزا

الجامع-الأزهر

رد شديد اللهجة من الأزهر على اتهامات «ماكرون» للإسلام

أخبار متعلقة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر