«الصحة» تعلن موعد توفير لقاح كورونا بالمستشفيات

الصحة

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه من المقرر توفير لقاحات كورونا وفقا للتعاقدات الأخيرة علي لقاحي سينوفارم وأسترازينكيا خلال مارس أو أبريل المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" أن الدولة المصرية تتعاقد على عدة لقاحات منها الصينى وأكسفورد والروسى وفايزر لتغطية أكبر قدر من الشعب المصرى.



وتابع وزير الصحة الأسبق: "هناك إحتمالات كبيرة بإنخفاض أعداد الإصابات بكورونا خلال الإسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن جميع الفيروسات بما فيها كورونا تتحوّر وبشكل منتظم.