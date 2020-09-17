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«الصحة» تعلن عن استعدادها لموجة ثانية من «كورونا»

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وزيرة الصحة
الخميس، 17-09-2020 03:33 م محمد فضل

أعلنت وزارة الصحة، استعدادها لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه فيما يخص مستشفيات الحميات، فقد تم تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل عدة محاور، منها التدريب على البروتوكولات العلمية الحديثة للأمراض المعدية، والحد من انتشار العدوى، إضافة إلى الجودة والسلامة والصحة المهنية، وأسس ومبادئ البحث العلمي.
وفيما يخص مستشفيات أمراض الصدر، نوهت هالة زايد بأنه تم عقد اجتماع مع مديري هذه المستشفيات وإلقاء محاضرتين، إحداهما عن البروتوكولات العلمية الحديثة لمواجهة كورونا والأخرى عن أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي.
وفيما يتعلق بمشروع متابعة مرضى فيروس كورونا، المُسجلين بالعزل المنزلي بوزارة الصحة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المشروع بدأ في 11 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020، وبلغ إجمالي عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الآن، بينما وصل عدد الأطباء الذين قاموا بمتابعتهم إلى 23 طبيبا متخصصا، بعدد ساعات عمل وصلت إلى 2248 ساعة، مشيرة إلى أنه تمت متابعة المرضى خلال فترة العزل المنزلي عبر الاتصال الهاتفي 3 مرات لكل مريض.
كما نوهت وزيرة الصحة بأنه تم التأكيد على إجراءات العزل المنزلي، والتأكد من استلام جرعات العلاج، وفي الوقت نفسه تمت متابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات والتأكد من استقرار الحالات والتماثل للشفاء.
 

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