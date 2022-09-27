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الصحة تعلن اكتشاف ثان حالة إصابة بجدري القرود

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وزارة الصحة
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الثلاثاء، 27-09-2022 11:52 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة ثانية لمريض مصاب بفيروس جدري القرود.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي امراض وبائية، تم ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم ٢٥ سبتمبر الجاري.

وشدد البيان على أنه تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد البيان أن حالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 

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