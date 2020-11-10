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الصحة تعلق على نقص أدوية "كورونا"

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الصحة تعلق على نقص أدوية "كورونا"
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:28 م الطيب حسين
علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة،
على الأنباء التي تحدثت عن نقص أدوبة الفيروس.


وقال وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إنه لا توجد مشكلة في الأدوية منذ شهر يوليو الماضي، معقبًا: «المشكلة كانت في شهري مايو ويونيو».


وتابع أن «وزيرة الصحة أكدت أن بروتوكول كورونا متاح منذ أسبوعين، لكنه لن يُعمم إلا بعد توفير كل الأدوية الموجودة به بكمية تكفي مدة ستة أشهر».


وأكد عدم وجود أي نقص في أدوية البروتوكول الخاص بمواجهة كورونا، موضحًا أن جميعها موجودة في مخازن وزارة الصحة، وتكفي لستة أشهر.


وأوضح أنه سيتم تطبيق البروتوكول بمجرد اعتماده من وزارة الصحة، ذاكرًا أن إعلان البروتوكول تأجل لحين التأكد من توافر جميع الأدوية.
 

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