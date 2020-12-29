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الصحة تطالب بعمل المسحة بسرعة في هذه الحالة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-12-2020 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد مصدر مسئول في وزارة الصحة بأنه يجب علي كل مواطن في حالة الإصابة بدور برد عادي ولم يتحسن خلال 24 ساعة الذهب لعمل مسحة فورا في أقرب مستشفي صدر أو الحميات .
وأضاف المصدر في تصريحاته لـ" الوطن " أنه خلال الفترة القادمة سيتجاوز معدل الإصابات الـ 1500 إصابة يومية لافتا إلي أن ذروة الانتشار للفيروس ستكون في منتصف الشهر المقبل .
و أشار إلي أن سبب ارتفاع الوفيات هو خوف الناس من الذهاب إلي مستشفيات العزل ، لافتا إلي أو وزارة الصحة والسكان خصصت ممرات آمنة لكافة المواطنين في مستشفيات العزل حتى لا يحدث اختلاط بالحالات الإيجابية .
 

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