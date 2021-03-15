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"الصحة" تسجل 348 إصابة بـ" كورونا" في السعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 15-03-2021 10:21 ص متابعات_ أمينة عبد العال
الصحة تسجل 348 حالة جديدة بفيروس " كورونا" في المملكة العربية السعودية
سجلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية 348 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد .

و أشار الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إليأن الإصابات توزعت علي مختلف مدن ومناطق المملكة .

و أضاف الدكتور محمد العبد خلا المؤتمر الصحفي لفيروس " كورونا" أنه تم تسجيل 247 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلي 372.703 حالة إلي جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلي 6567 حالة وفاة .
 

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