الصحة تزف بشرى بشأن الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
Native
الأربعاء، 16-06-202111:41 ص
زف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة
الصحة، بشرى سارة بشأن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.
وقال “حسني”، في تصريحات لبرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة “CBC” إن الفنانة دلال
عبدالعزيز تتماثل للشفاء قريباً.
وأوضح “حسني”، أن الفنانةدلال عبدالعزيز في طريقها لنزع أجهزة الأكسجين
منها، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه.
وكانت الفنانة إيمي سمير غانم واصلت الدعاء لوالدتها، حيث كتبت على حسابها
الخاص بـ”إنستجرام”: “يارب اشفي امي وعافيها”.