"الصحة" تزف أخبار سارة بشأن تصنيع لقاح ضد كورونا داخل مصر
كورونا
الأربعاء، 14-10-202012:07 صالمصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن تجربة اللقاح الاكلينيكية التي تجرى في مصر الآن تضم نوعين من اللقاح الصيني وبالتوازي مع ذلك هناك اتفاقيات مع الجانب الصيني أنه فور التأكد من جاهزية اللقاح وفاعليته أن يتم التصنيع فوراً عبر شركة فاكسيرا للقاح.
وأضافت "نهى عاصم" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON E"، قائلة: "هناك اتفاقيات أخرى بالإضافة لما سبق على الجانب الدولي وهو ما أكده مؤتمر اليوم للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية وهو التوزيع العادل"، كاشفة أن مصر الآن في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية وهي التي تُعني دراسة الفاعلية، مشددة أن المرحلة الثالثة نتائجها تكفي لمرحلة الانتاج والتصنيع.
وتابعت نهى عاصم: "نحن في نطاق في التجارب الاكلينيكة في المرحلة الثالثة التي تضم أربعة دول عربية هي الامارات ومصر والبحرين والأردن، ليست من ضمنهم الصين حيث أن الصين شاركت في المرحلة الاولى والثانية كبلد المنشأ، وتتم المرحلتين الاولى والثانية على أشخاص أصحاء متطوعين".
وقالت إنه بالنسبة لخطط التصنيع والتسويق جاهزة ونعمل عليها بالتوازي مع تجارب المرحلة الثالثة الاكلينيكية لكن من المبكر الحديث عن كميات عقار كورونا التي سيتم تصنيعها كاشفة أن الاتجاه والمخطط ان لا يكون التصنيع خاص بمصر فقط بل ودول أخرى عربية وإفريقية لتكون مصر مركزاً إقليمياً في هذا الاطار.
وشددت نهى عاصم على أنها لا تستطيع تحديد مدة محددة لطرح العقار الخاص بكورونا وحول العقار التي تناوله الرئيس الامريكي ترامب قالت: "الدواء الذى حصل عليه الرئيس الأمريكي لازال محل تجريب وتحت الاختبار".