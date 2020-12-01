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الصحة : تراجع نسب شفاء مرضي كورونا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 08:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
تراجعت نسب شفاء مرضي فيروس كورونا المستجد " كوفيد_19 " في المستشفيات إلي 88.6% بعدما كانت تزيد عن 92% ، حسبما جاء في بيانات وزارة الصحة .
و أعلنت وزارة الصحة والإسكان صباح اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر مغادرة 122 متعافي من الفيروس للمستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المعافين إلي 102718 حالة ، حسبما نشرت " أخبار اليوم " .
و أشار مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد ، إلي أنه تم تسجيل 370 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها ، لافتا إلي أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 فأن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من الفيروس .
جدير بالذكر أن أجمالي أعداد المصابين تجاوزت 115911 حالة من ضمنهم 102718 حالة تم شفائها و 6650 حالة وفاة .  
 

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