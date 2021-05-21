«الصحة العالمية» تفجر مفاجأة عن العدد الحقيقي لوفيات كورونا

الجمعة، 21-05-2021
09:12 م
فجرت منظمة الصحة العالمية
، الجمعة، مفاجأة
بشأن الأرقام الرسمية التى تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بفيروس كورونا، «أقل بشكل كبير» من الأرقام الحقيقية على الأرجح.
وأكدت المنظمة، فى تقرير سنوى لإحصاءات الصحة العالمية
، أنها قدرت أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الجائحة فى عام 2020 كان على الأقل 3 ملايين فى العام الماضى أو ما يزيد.
وهناك نحو 5 ملايين شخص ما يمثل 4% فقط من السكان فى اليابان تم تطعيمهم بلقاح «فايزر» الذى تمت الموافقة عليه فى فبراير الماضى، كما أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الفيروس والتى يبلغ عددها نحو 12 ألفًا، حدثت منذ فبراير، بينما وصل عدد مرضى كورونا الذين يعانون من حالة خطيرة إلى مستوى قياسى هذا الأسبوع، وتعهد رئيس الوزراء يوشيهيدى سوغا بإنهاء تطعيم ما يقرب من 36 مليون نسمة من كبار السن فى البلاد بحلول نهاية يوليو.