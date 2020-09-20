«الصحة العالمية» تضع قواعد لاختبار أعشاب أفريقية لعلاج كورونا

الأحد، 20-09-2020
09:19 م
فتحي مجدي
أقرت منظمة الصحة العالمية
، قواعد اختبار للعلاجات العشبية الأفريقية لمكافحة مرض كوفيد
– 19، الذي يسببه فيروس كورونا
المستجد.
وقالت إن الاختبارات العلمية الدقيقة هي المعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفعاليتها، مشيرة إلى أن أية عقارات تقليدية يتم الحكم عليها بأنها فعالة يمكن الإسراع في تصنيعها على نطاق واسع.
ويروج زعيم مدغشقر
منذ فترة لم يخضع لاختبارات يقول إنه يمكن أن يعالج كوفيد
– 19 على الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية
من استخدام علاجات لم يتم اختبارها.
وقالت منظمة الصحة العالمية
، إن القواعد الجديدة تهدف إلى مساعدة العلماء في إفريقيا وتمكينهم من إجراء التجارب السريرية المناسبة, حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وتأتي الخطوة في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا
في جميع أنحاء العالم 30 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات العالمية المبلغ عنها 957 ألف حالة.
وفي أفريقيا، هناك أكثر من 1.3 مليون حالة، مقابل الإبلاغ عن أكثر من 33 ألف حالة وفاة.
ويتم تطوير حوالي 140 لقاحًا محتملاً لـ كوفيد
– 19 حول العالم، تم اختبار العشرات منها بالفعل في تجارب سريرية.
إلى جانب هذه الجهود، تم إعطاء الضوء الأخضر الآن لثلاث تجارب سريرية باستخدام الأدوية التقليدية الأفريقية.
وأقرت البروتوكولات لجنة الخبراء، التي شكلتها منظمة الصحة العالمية
، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ولجنة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية.
وعادةً ما تختبر تجارب المرحلة الثالثة، سلامة وفعالية الدواء على مجموعات أكبر من المشاركين.
قال البروفيسور موتلاليبولا جيلبرت ماتسابيسا، رئيس اللجنة: "إن تبني الوثائق الفنية سيضمن أن الأدلة السريرية المقبولة عالميًا على فعالية الأدوية العشبية في علاج كوفيد
– 19 سيتم التوصل لها دون المساس بسلامة المشاركين".
وقال الدكتور بروسبر توموسيمي من منظمة الصحة العالمية
في البيان: "إن ظهور كوفيد
-19، مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا، سلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز النظم الصحية وبرامج البحث والتطوير المتسارعة، بما في ذلك الأدوية التقليدية".
وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس مدغشقر
، أندريه راجولينا، طرح مشروب باسم "كوفيد
-أورجانكس"، قال إنه يمنح مستخدمه وقاية من المرض ويعالجه أيضًا، وتم اختباره على 20 شخصًا على مدار ثلاثة أسابيع.
ويتمسك راجولينا بمستحضره، على الرغم من إصابة بلده الواقع في المحيط الهندي بـ15925 إصابة بفيروس كورونا
و 216 حالة وفاة بسبب كوفيد
-19.
الشراب، الذي تم إرساله أيضًا إلى عشرات البلدان الأفريقية، من إنتاج معهد ملغاشي للبحوث التطبيقية وهو مصنع من نبات الشيح - أحد المكونات المستخدمة في علاج الملاريا - ونباتات ملغاشية أخرى.
قال الدكتور توموسيمي، إنه من خلال المنتدى الأفريقي لتنظيم اللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية
، توجد الآن طريقة للتجارب السريرية للأدوية في المنطقة لتقييمها والموافقة عليها في أقل من 60 يومًا.