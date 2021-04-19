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"الصحة العالمية" تزف البشرى: أصيحنا نمتلك أدوات السيطرة على كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية
 
الإثنين، 19-04-2021 09:23 م
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» خلال أشهر معدودة.

وأوضح مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين في جنيف، في إشارة إلى قضية توزيع اللقاحات: «لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر حال اعتمدناها بشكل متسق وعادل».

ومع ذلك أعرب تيدروس عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا.

وأكد أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف في 3 أشهر فقط.


وكانت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، قد أوصت بألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها من هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا. وشجعت اللجنة دول العالم على الإقرار بأن طلب شهادة تطعيم كشرط للسفر أمر يكرس عدم المساواة، ويزيد عدم التكافؤ بين الناس في حرية الحركة.
 

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