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الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

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الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا
 
الإثنين، 12-10-2020 09:06 م
دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر فيما يتلق بمساعي مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر ما يعرف بمناعة القطيع.

جاء هذا عل ى لسان المدير العام للمنظمة تيدروس جيبريسوس.

المسئول البارز حذر من تطبيق هذه الاستراتيجية، حيث قال في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مقر المنظمة في جنيڤ السويسرية، إنه "ليس من الأخلاقي نشر ڤيروس ونحن لا نعرف عنه أية معلومات وليست لدينا المعرفة الكافية حوله أو الاستجابة المناعية له".

وشدد على عدم وجود سياسة مناعة القطيع للتعامل مع أي ڤيروس أو أثناء جائحة او أوباء ذلك لأن المسؤولية في تلك الحالات هي حماية الناس وليس تعريضهم للإصابات.




 

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