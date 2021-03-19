"الصحة" السعودية تنشر قصة مؤلمة تُحزن الجميع

الجمعة، 19-03-2021
06:30 م
الطيب حسين
نشر وزير الصحة السعودي
، توفيق الربيعة
، قصة مؤلمة
عبر حسابه على تويتر، ما أحدث تفاعلًا كبيرًا حيالها من قبل الرواد.
وكتب الوزير واصفًا القصة بأنها "مؤلمة" مرت به، حيث قال "مرت بي قصة آلمتني كثيراً، لشخص توفر موعد لوالده للحصول على اللقاح منذ فترة، وبسبب الانسياق خلف الشائعات رفض الموعد، ليتوفى والده بعدها بسبب إصابته بالفيروس.
وأضاف "تمنيت بعدها لو أستطيع أن أقنع كل شخص بنفسي، وما زلت أحاول جهدي. لكل فرد .. أرجوك من القلب #خذ_الخطوة خذ اللقاح".
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا
في المملكة تجاوز 2.6 مليون جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة.