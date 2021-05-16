الصحة السعودية: الإصابة بكورونا له تأثير سلبي على الإنجاب

الأحد، 16-05-2021
10:02 م
محمد فضل
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
، الدكتور محمد العبدالعالي، أن لقاحات كورونا
ليس لها تأثير سلبي على الإنجاب بينما الإصابة بالفيروس هي التي لها تأثير.
وأكد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا
، أن ما يتم تداوله حول مأمونية اللقاحات غير صحيح، وقد تم التأكد من ذلك من قبل الجهات المختصة بالمملكة.
وأضاف : ” ظهرت دراسات حديثة بشأن جانب تأثير اللقاح على الإنجاب، وأثبتت مأمونيته، وعدم وجود تأثير سلبي له.
وأكد أن الإصابة بفيروس كورونا
هو من ثبت تأثيره على نسبة الخصوبة والإنجاب.