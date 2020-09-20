«الصحة»: ارتفاع درجة الحرارة ليس من أعراض الإنفلونزا

الأحد، 20-09-2020
12:52 ص
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
بوزارة الصحة، إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ليس من أعراض الإنفلونزا الموسمية، وقد تكون من علامات اشتباه الإصابة بكورونا
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وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن السعال والاحتقان في الحلق والرشح من علامات الإنفلونزا الموسمية وليس الإصابة بفيروس كورونا
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ولفت إلى أنه في القريب العاجل سيتم تدريب الأطباء على معرفة اكتشاف الفرق بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا
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