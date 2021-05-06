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الصاروخ الصيني مر على مصر صباح اليوم و6 ساعات تحدد موعد سقوطه

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني
Native
الخميس، 06-05-2021 06:24 م المصريون
يترقب العالم أجمع ويراقب حركة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ، والذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي، وموعد عودته لمصاره مرة أخرى.

وعلق الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عما يتردد عن الأماكن المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني Long March 5B .

وقال الدكتور "جاد" إنه من الصعب التنبؤ بمكان هبوط الصاروخ الصيني، حيث لا يمكن تحديد مكانه بدقة الآن ، ولن نعرف مكان ومواعيد ارتطام الصاروخ الصيني بالأرض سوى قبل الاصطدام ب 6 ساعات.

وأشار إلي أن هناك سيناريو سعيد لنهاية الصاروخ الصيني حيث من الممكن أن تعود  أجهزة التحكم فيه العمل عندما يقترب الصاروخ من الغلاف الجوي وبذلك يستعيد الفريق الصيني السيطرة عليه، لتتم نهاية فيلم الصاروخ التائه نهاية سعيدة فى إيدى مطلقيه .

وأردف الدكتور جاد القاضى أن الصاروخ يبلغ حجمه وزن 21 طنًا وطولها حوالى 30 متر هو بذلك يعد قنبلة موقوتة تجول في الفضاء وهذا الصاروخ هو صاروخ صيني معروف باسم Long March 5B (CZ- 5B).

وتبلغ  سرعته 28 ألف كم في الساعة ويدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة، أي 16 مرة في اليوم، حيث قد مر  على الأجواء المصرية في الساعة 5:34 دقيقة فجرا.
 

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