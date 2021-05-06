الصاروخ الصيني مر على مصر صباح اليوم و6 ساعات تحدد موعد سقوطه

الخميس، 06-05-2021
06:24 م
المصريون
يترقب العالم أجمع ويراقب حركة الصاروخ الصين
ي الخارج عن السيطرة
، والذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي، وموعد عودته لمصاره مرة أخرى.
وعلق الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عما يتردد عن الأماكن المحتملة لسقوط الصاروخ الصين
ي Long March 5B .
وقال الدكتور "جاد" إنه من الصعب التنبؤ بمكان هبوط الصاروخ الصين
ي، حيث لا يمكن تحديد مكانه بدقة الآن ، ولن نعرف مكان ومواعيد ارتطام الصاروخ الصين
ي بالأرض سوى قبل الاصطدام ب 6 ساعات.
وأشار إلي أن هناك سيناريو سعيد لنهاية الصاروخ الصين
ي حيث من الممكن أن تعود أجهزة التحكم فيه العمل عندما يقترب الصاروخ من الغلاف الجوي وبذلك يستعيد الفريق الصين
ي السيطرة عليه، لتتم نهاية فيلم الصاروخ التائه نهاية سعيدة فى إيدى مطلقيه .
وأردف الدكتور جاد القاضى أن الصاروخ يبلغ حجمه وزن 21 طنًا وطولها حوالى 30 متر هو بذلك يعد قنبلة موقوتة تجول في الفضاء وهذا الصاروخ هو صاروخ صيني معروف باسم Long March 5B (CZ- 5B).
وتبلغ سرعته 28 ألف كم في الساعة ويدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة، أي 16 مرة في اليوم، حيث قد مر على الأجواء المصر
ية في الساعة 5:34 دقيقة فجرا.