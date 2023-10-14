الشعب الجمهوري يرفض دعوات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه أهالي غزة للحدود المصرية

السبت، 14-10-2023
02:34 م
نسمه عبد الوهاب
اعرب حزب الشعب الجمهوري
، برئاسة حازم عمر، عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في المُقاومة من أجل استعادة حقه المسلوب وأرضه المُحتلة، ومُواجهة ما جرى من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل خلال الفترات الماضية والتي أدت إلى توتر الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.
وأعلن الحزب رفضه لدعوات الكيان المُحتل بتوجيه أهالي غزة نحو الحدود المصرية، مؤكدا أن هذه الخطوة تتضمن نوايا خبيثة للقضاء على القضية الفلسطينية التي تُعد من أهم القضايا التي يُوليها الوطن العربي بأكمله أهمية كبرى، ولن يتخلى يوماً عن مُساندتها، فالقدس ستظل في قلوب العرب جميعاً حتى يوم الساعة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري
، المُجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك فوراً لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها.