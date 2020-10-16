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الشرطة تكتشف مليون يورو بحوزة فقير

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مليون يورو
 
الجمعة، 16-10-2020 06:36 م الطيب حسين
شهدت الأراضي الإيطالية واقعة طريفة اليوم الجمعة، حيث صادرت الشرطة المالية أصولاً قيمتها مليون يورو من رجل أعمال ادعى في دائرة الضرائب أنه فقير.


وتبيّن أنه يملك سيارة “فيراري” وزورق طوله 12 متراً، على ما أفادت وكالة “أجي” الإيطالية.

ووضعت السلطات المختصة يدها على خمس شقق وست بوالص تأمين على الحياة وحسابات مصرفية ومقتنيات ثمينة مختلفة بينها ساعات فاخرة ولوحات تحمل تواقيع رسامين بارزين كدي شيريكو، يملكها كلها رجل الأعمال البالغ 72 عاماً الذي يعيش بالقرب من مودينا في إميليا رومانيا “شمال إيطاليا”.

وكشف تحقيق الشرطة المالية الفجوة الكبيرة بين المدخول الذي كان الرجل يصرّح عنه للسلطات الضريبية على مرّ الأعوام الأربعين المنصرمة، وبين الأصول القيّمة التي راكمها، وسجّل بعضها باسم زوجته أو نجله بهدف التضليل، علماً أن الإيرادات التي كان يصرّح كانت توحي أنه يقف على خط الفقر.

ويصل الفَرق بين الدخل المعلن والثروة الفعلية إلى سبعة ملايين يورو، فيما تبلغ الديون المتوجبة على الرجل للسلطات الضريبية أكثر من 12 مليون يورو.



 

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