الشرطة تفاجئ الراقصة هيام وتلقي القبض عليها أثناء بث مباشر داخل منزلها(شاهد)

الأحد، 21-08-2022
12:05 م
فاجأت الشرطة
المغربية، اليوتيوبر "عائشة الصريدي"، المعروفة بالراقصة هيام
، وألقت
القبض عليها داخل منزلها أثناء عملها بثًا مباشرًا للجمهور.
و"الصريدي"
صاحبة قناة ”هبام ستار“ على يوتيوب، وتضم 369 ألف مشارك، وكانت تخبر متابعيها على
اللايف
عن سفرها إلى مدينة شفشاون شمال المغرب في اليوم الموالي، لتلبية دعوة إحدى
صديقاتها، حين سمعت طرقا قويا على الباب، وعندما فتحت الباب، أخبرها الطارق أنه من
الشرطة
، وطلب منها مرافقته.
و“الراقصة هيام
“
لا تمتهن الرقص ولا تتقنه حتى، فهي من الشخصيات التي ظهرت واشتهرت خلال فترة الحجر
الصحي في ظل وباء كورونا، حين قررت عائشة الصريدي، المطلقة والمحجبة والأم لطفلين،
أن تتحول إلى الراقصة هيام
للخروج من الفقر، بعد الدعم المادي الذي قدمته الدولة للفنانين.
وسألت هيام ”ما
السبب؟“، فكان الجواب ”ستعلمين في قسم الشرطة
، أوقفي اللايف
“، فطلبت فرصة لارتداء
جلبابها ثم انتهى البث المباشر.
وهذه ليست المرة
الأولى التي تعتقل فيها الراقصة هيام
، فسبق أن ألقي القبض عليها قبل سنة، بعد
الضجة التي أثارها فيديو تظهر فيه وهي تهين طفلتها التي لم تتجاوز الثالثة بكلام
ناب، وتهدد بتعريضها للقتل أو هتك العرض، لأنها تسببت في تعطيل آلة غسل الملابس.
وأثار تصرفها
وقتها الشكوك حول تعاطيها المخدرات، بينما أكد آخرون أنها غير متزنة نفسيا بسبب
الظروف الاجتماعية التي مرت بها في حياتها، وتحدثت عنها في عدة حوارات صحفية.
الفيديو هنا
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