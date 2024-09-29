الشرطة تتدخل.. القصة الكاملة للعثور على سحر بالمرض لمؤمن زكريا في مقابر مجدي عبدالغني





بين عشية وضحاها شغلت قصة الكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق قلوب الملايين، بعد انتشار صور لأعمال سحرية له في أحد المقابر، ادعى تُربي أنه استخرجها في أثناء قيامه بزراعة شجر الصبار، ليربط الآلاف بين هذه الأعمال السفلية ورحلة العذاب التي عاشها مؤمن مع مرض التصلب الجانبي الضموري منذ 3 سنوات.

العثور على أعمال سحرية للكابتن مؤمن زكريا

بدأت القصة عندما عثر تُربي على أكياس سوداء مدفونة تحت التراب، في أثناء حفره بأحد المقابر لزراعة شجر الصبار، ومن بينها كيس أسود يحتوي على عروسة مصممة بشكل يدوي، وورقة مكتوب عليها اسم اللاعب مؤمن زكريا، مع مجموعة من الأسهم والطلاسم غير المفهومة بجانب كلمة مرض، في إشارة إلى إجراء عمل للاعب بالتعب الشديد، حتى لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهو ما حدث بالفعل، باعتزاله اللعب في النادي الأهلي، والتزامه الكرسي المتحرك، لتصبح الواقعة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجد التُربي أعمال السحر الخاصة بمؤمن زكريا، في مقابر الكابتن مجدي عبد الغني، الذي قال عبر حديثه في مداخلة هاتفية، بأنه لا يمتلك أي مدفن في البساتين، وأن ما يحدث الهدف منه إثارة البلبلة والدجل والشعوذة، قائلا: «معنديش مدافن في المنطقة دي أصلًا، ومعرفش مكانها فين، هما شايفين إننا بفضل الله بنعلى، مين مقتنع بالكلام ده».

تحولت قصة مؤمن زكريا مع أعمال السحر إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور تفيد صحة ما قاله الُتربي، خاصة أن لاعب الأهلي يعاني منذ سنوات طويلة من مرض نادر، وهو التصلب الضموري، الذي قضى على مسيرته المهنية تمامًا، وجعله حبيس الكرسي المتحرك يلازمه ليلًا ونهارًا، ما آثار تعاطفًا كبيرًا معه.

ردود فعل الجمهور على قصة مؤمن زكريا

ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مرض مؤمن زكريا، وأعمال السحر التي عثر عليها، بأن الثانية هي سبب إصابته بهذا المرض، وجاءت بعض تعليقات الجماهير كالتالي: «متخيلين إن مؤمن زكريا بيعاني بقاله سنين ومستقبله الكروي اتدمر وحياته اتشقلبت بسبب شخص حاقد ومؤذي عمله سحر!»، وكتب آخر: «للأسف الخبر اتأكد من كذا جهة موثوق منها واللاعب راح المقابر بنفسه عشان يتأكد»، وكتب ثالث: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل ساحر خبـيث مؤذي».

وتداول الجمهور قصة قديمة للاعب مؤمن زكريا، وهي قول أحد الشيوخ منذ 3 سنوات، إن إصابة مؤمن زكريا بمرض نادر وجلوسه على كرسي متحرك، يرجع إلى إصابته بسحر لإيذائه بشكل كبير، وغير ذلك من الأقاويل.

الأمن يحقق

وتفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة واقعة العثور على سحر لـ اللاعب مؤمن زكريا، بعدما ظهر تُربي يزعم بأنه وجد سحرًا وطلاسم باسم لاعب الأهلي السابق داخل إحدى المقابر بمحافظة القاهرة.

البداية عندما رصد رجال الأمن بالقاهرة واقعة العثور على أعمال سحر داخل حوش الكابتن مجدي عبد الغني لمومن زكريا، وتبين أن الأعمال عبارة عن طلاسم وعروسة وأعمال بالموت، والمرض ووضعها داخل المقابر.