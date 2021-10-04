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الشرطة السويدية تفجر مفاجأة عن مصرع رسام الكاريكاتير المسيء للرسول

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الإثنين، 04-10-2021 06:39 م

فجرت الشرطة السويدية، مفاجأة ردًا على ما أشيع حول وجود شبهة جنائية في الحادث المروري الذي أودى بحياة رسام الكاريكاتير لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والذي كان يرافقه اثنين من رجال الشرطة.
وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية، في بيان رسمي، إن القضية أحيلت إلى إدارة خاصة بمكتب المدعي العام بسبب مقتل ضابطي شرطة في الحادث المروري.
وأعلنت السلطات مصرع رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس، الذي اشتهر برسوماته المسيئة للنبي محمد - صلي الله عليه وسلم - في حادث سير مروع، وتوفي في الحادث شرطيان كانا يتوليان حراسته.
ووقع الحادث المروري إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق "إي 4" بمدينة ماركارد السويدية.
ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركارد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.
 

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