الشرطة الأمريكية تعثر على عشرات الأطفال المفقودين

الجمعة، 28-08-2020
09:20 م
فتحي مجدي
أنقذت الشرطة بولاية جورجيا الأمريكية، عشرات الأطفال
بما في ذلك 15 من ضحايا الاتجار بالجنس، خلال عملية استغرقت أسبوعين مؤخرًا، وفقًا للمسؤولين.
قالت وكالة "مارشال سيرفيس" الأمريكية في بيان صحفي، إن العملية التي أجريت في أتلانتا وماكون هذا الشهر أسفرت عن إنقاذ 26 طفلاً، ومكان آمن لـ 13 طفلاً، واعتقال تسعة شركاء جنائيين.
وذكرت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" نقلاً عن السلطات أن 15 من هؤلاء الأطفال
تم الاتجار بهم لممارسة الجنس.
وقال المسؤولون إنهم أصدروا 26 مذكرة توقيف ووجهوا تهمًا إضافية لجرائم مزعومة تتعلق بالاتجار بالجنس، والاختطاف، وانتهاكات تتعلق بالجرائم الجنسية، وحيازة المخدرات والأسلحة.
وبالإضافة إلى وحدة الأطفال
المفقودين
في خدمة المارشال الأمريكية، شاركت في العملية فرقة العمل الإقليمية للجنوب الشرقي الهاربين التابعة للوكالة والمركز الوطني للأطفال
المفقودين
والمستغلين (NCMEC) وولاية جورجيا ووكالات محلية.
وقالت السلطات إن الأطفال
يعتبرون من بين أكثر الحالات تعرضًا للخطر وتحديًا في المنطقة - بسبب مؤشرات على الاتجار بالأطفال
جنسيًا وعوامل أخرى عالية الخطورة بما في ذلك استغلال الأطفال
، والاعتداء الجنسي، والاعتداء الجسدي، والحالات الطبية أو الصحة العقلية.
وقال داربي كيربي، رئيس وحدة الأطفال
المفقودين
في بيان :"عندما نتعقب الهاربين، من الجيد أن نعرف أننا نضع الشخص السيئ خلف القضبان. إن هذا الشعور بالإنجاز لا يقارن بالعثور على طفل مفقود".
وأضاف: "من الصعب أن نقول بكلمات ما نشعر به عندما ننقذ طفلًا مفقودًا، لكن يمكنني أن أخبرك أن هذه العملية أثرت على كل فرد منا هنا. نحن نعمل على حمايتهم وتزويدهم بالمساعدة التي يحتاجونها".