الشخير أثناء النوم.. دراسة تكشف صدمة عن ما سيحدث لهم في المستقبل

الإثنين، 15-05-2023
11:32 ص
كشفت دراسة
حديثة نشرتها مجلة "Neurology" عن وجود علاقة بين صعوبة التنفس أثناء النوم التي تسبب الشخير
بصوت مرتفع، وقلة النوم العميق، وبين الإصابة بالسكتة الدماغية، ومرض
ألزهايمر.
وتوصلت الدراسة
، أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس
أثناء النوم ويقضون وقتا أقل في النوم العميق أكثر عرضة للإصابة بمؤشرات حيوية في الدماغ
مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض
ألزهايمر والتدهور المعرفي.
ونظر فريق البحث في عوامل النوم والمؤشرات الحيوية الصحية
للمادة البيضاء في الدماغ، وتقيس الجزيئات الموجودة في الدم مدى جودة حفظ المادة البيضاء
في الدماغ، وهو أمر مهم لربط أجزاء مختلفة من الدماغ.
ويعاني الأشخاص المصابون بانقطاع النفس النومي الحاد من ارتفاع
حجم فرط كثافة المادة البيضاء مقارنةً بمن يعانون من انقطاع النفس النومي الخفيف أو
المتوسط، ما يؤدي أيضا إلى تقليل سلامة المحور العصبي في الدماغ.