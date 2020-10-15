الشحنة الواحدة تصل لـ100 ألف.. فرض رسوم لنقل المواد الكيميائية

الخميس، 15-10-2020
03:42 م
أحمد سالم
أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات على أهمية إعادة النظر فى قرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم
تأمين نقل
المواد الكيماوية والتى تتراوح ما بين 100 - 110 جنيه / كيلو متر والتى تصل فى بعض الحالات الى تحمل المصنع الى اكثر من مائة الف جنيه لنقل شحنة
واحدة.
وأضاف الجبلى فى بيان للغرفة اليوم ان هذه الرسوم
لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانى الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وصعيد مصر وأضاف ان هذه الرسوم
تمثل تهديدا للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة وان هذه الرسوم
لا تتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة الى مصر .
كما طالب الدكتور شريف الجبلى قيام هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها مؤكدا بأن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.