«الشتاء يحتاج زوجة ثانية» يثير ضجة في السعودية

الثلاثاء، 12-01-2021
03:31 م
المصريون
تصدر هاشتاج
«الشتاء يحتاج زوجه ثانيه» الترند
عبر موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، في السعودية
، وهو ما أثار ضجة وموجة جدل وتفاعل كبير بين
النشطاء.
ودائمًا ما تثار قضية تعدد الزوجات بين النشطاء والناشطات في المملكة
العربية السعودية
، بين رواد مواقع التواصل ما بين رافض للتعدد ومؤيد له.
من جانبه شارك، استشاري الطب النفسي السعودي طارق الحبيب ، في الهاشتاج
بتغريدة
قال فيها : "من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل فمن غير المناسب التعدد، ومن
تزوج امرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل الطلاق بعد محاولة تفاديه بكل الوسائل" .
وأضاف : "ومن تزوج امرأة ملأت القلب ولم تملأ العقل بدرجة كافية أو
العكس فالأمر يخضع لعوامل الشخصية وقضايا أخرى..".
وانهالت التعليقات على تغريدة الحبيب ، حيث قال مغرد : " لم تكن
منصفاً يا سعادة الدكتور فهناك قوارير فاضية لم تتطرق لها فليس الرجل بحاجة فقط
للقلب و العقل وأعاتبك يوم قلت الأصل الطلاق ترا فيه مشايخ كثير عاتبوهم برأيهم
وتراجعوا عنه أتمنى تراجع تغريدتك فهي بحاجة لتفصيل أكثر سنلتمس لك عذر أن تويتر
لم يعطيك الحرية للتفصيل بتغريدة واحدة".
فيما قالت مغردة : "أنا مع الدكتور في التغريدة لأن هذا ظلم للمرأه
والله سبحانه وعد أن يتفرقا يغني كلا من سعته وقد تكون فرصة لها لتعيش حياة أفضل
مع رجل يقدر كيانها وأنوثتها ، وأنا أتكلم عن تجربة حدثت لي شخصياً".