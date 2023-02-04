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الشامخ أبو خالد.. سبب وفاة المغرد السعودي راكان القحطاني بشكل مفاجئ

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الشامخ
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السبت، 04-02-2023 11:03 ص
نقلت وسائل إعلام محلية على لسان مقربين من المغرد السعودي راكان القحطاني، المشهور باسم الشامخ أبو خالد، أن سبب وفاته المفاجئة هو إصابته بنوبة قلبية حادة.

وقالت المصادر المقربة من المغرد السعودي الراحل، إن الشامخ تعرض لنوبة قلبية مساء الجمعة نقل على إثرها للمستشفى ولكنه وصل متوفى.

ونعى أقارب وأصدقاء للمغرد السعودي المعروف في موقع تويتر خبير التقنية، راكان القحطاني، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.

ويمتلك القحطاني الذي يعرفه متابعوه الكثر بلقب الشامخ حساباً شهيراً في تويتر الذي يستخدمه ملايين السعوديين، ويتابعه فيه أكثر من 150 ألف متابع، يستفيد كثير منهم من خبرته في مجال التقنية.

وبجانب كونه يقدم حلولاً للمشاكل التقنية كما يعرف نفسه في تويتر، فإنه مُنشئ محتوى رقمي أيضاً، حيث اعتاد تنظيم مساحات حوارية في تويتر يستضيف فيها متخصصين في عدة مجالات وسط مشاركة عدد كبير من متابعيه.

وظلت الحياة الشخصية للمغرد الشامخ بعيدة عن متابعيه، بما في ذلك صورته الشخصية.
 

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