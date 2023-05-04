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"الشاحن فرقع في وشي".. نجمة جعفر العمدة تثير قلق الجمهور

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جوري بكر
الخميس، 04-05-2023 12:21 م

أثارت الفنانة جوري بكر قلق جمهورها، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة لشاحن هاتفها المحمول، وكتبت: "الشاحن فرقع في وشي والله حياتي مش بمبي .. لا حول ولا قوة إلا بالله أنا حتى تعبانة والله وبروح المستشفى كل يوم بس مش عايزة أنزل الحاجات دي .. ده غير وجع معدتي اللي مش بنام بسببه".

واختتمت كلامها: "قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد".

وشاركت جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وحقق مشاهدات عالية ورد فعل هائل من الجمهور.

والمسلسل من بطولة: محمد رمضان، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم ونخبة من النجوم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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