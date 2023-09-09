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السيول تنهى حياة عروسان بعد 90 يوما من السعادة

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العرسان
السبت، 09-09-2023 01:46 م نسمه عبد الوهاب
قصة العروسان أدمت العيون وحزنت عليها القلوب، خاصة قصة وفاة الطبيب التركي وزوجته اللذان كان يعما معا في مستشفى واحد في مدينة إسطنبول.

وفاة العروسان حظيت بتعاطف كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنهما تزوجا منذ 90 يوما، وكانا يستمتعا بإجازتهما السنوية العادية في شيء من البهجة والسعادة، وكان يحاولون الخروج سيارتهما من المنطقة.

العروسان لقى مصرعهما في منطقة أناليا السياحية القريبة، القريبة من أنطاليا، جراء السيول التي كانت تضرب الولاية، وتم نقل جثمانهما إلى المستشفى التي كان يعملان فيها، وتم توديعها قبل دفنهما.

وعانا العروسان أثناء وفاتهما وفقد الاتصال بهما قبل أن يتم العثور على جثمانهما، في اللحظات الأخيرة، ولم يتمكنا من النجاة جراء السيول الجارفة التي كانت تضرب القرية التي يزورها.





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