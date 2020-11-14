السيول تجتاح قرى ومدن كفر الشيخ

السبت، 14-11-2020
06:17 م
أحمد سالم
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار
غزيرة على شمال المحافظة، وصلت لحد السيول ما أدى إلى إغراق الشوارع بالمياه وتحويلها إلى برك من الوحل.
وتسبب سقوط الأمطار
بغزارة في انقطاع وعدم استقرار التيار الكهربائي في الكثير من قرى المحافظة ومدنها، ومكوث المواطنين في منازلهم نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وسوء حالة الشوارع.
ومن جانبها، رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وتم الدفع بسيارات لكسح المياه من الشوارع.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه رؤساء المراكز والمدن برفع حالة الطوارئ والاستعداد جيدًا تحسبًا لتقلبات الطقس خلال نوة المكنسة.