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"السيسي" يوقف عرض طابور الشرطة بشكل مفاجئ.. شاهد السبب

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الرئيس السيسي
 
الخميس، 15-10-2020 03:39 م محمد فضل

أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض طابور الخريجين بكلية الشرطة، حتى يعطي الفرصة لوالدة أحد الضباط أن تستكمل حديثها.
وقال الرئيس خلال مقاطعة كلمة والدة أحد الضباط الذين قتلوا خلال مواجهة الإرهابيين: "انتظر لو سمحت.. اتفضلي كملي".
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.
 

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